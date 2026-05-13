İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi gözaltına aldı, Cenin'de bir ilkokula baskın düzenledi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Batı Şeria'da Filistinlilere ait koyunları ve araçları çaldı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıları sürüyor İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da onlarca Filistinliyi gözaltına aldı, Cenin'de bir ilkokula baskın düzenledi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Batı Şeria'da Filistinlilere ait koyunları ve araçları çaldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Dura beldesine askeri araçlarla baskın düzenlediğini, Filistinlilerin evlerine girerek arama yaptığını ve evlerdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, askerlerin avukat Mutez Ebu Arkub'u gözaltına aldığını, ayrıca en az 21 Filistinliyi de gözaltına alarak geçici gözaltı merkezine dönüştürülen evlerde saatlerce sorguladığını aktardı.

Filistinlilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin bölgeden çekildiği sırada belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, bazı Filistinlilerin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin evlere düzenlediği baskınlar ile bazı evlerin geçici gözaltı merkezine dönüştürülmesi yer aldı.

Başka görüntülerde ise sorguların ardından gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakıldığı görüldü.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 2 okula baskın düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Cenin'in güneyindeki Silet ez-Zahr beldesinde bir ilkokula baskın düzenleyerek okuldaki Filistin bayrağını indirdi.

İsrail ordusundan başka bir birlik de beldedeki bir liseye baskın düzenledi. Baskında yaralanma ve gözaltı yaşanmadı.

Sosyal medyada aktivistlerin sıkça paylaştığı görüntülerde bir grup İsrail askerinin okula baskın düzenlediği anlar görülüyor.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 16 yaşındaki Filistinli çocuğu vurarak öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Celciliya beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskında, söz konusu İsrailli grubun beldedeki Filistinlilere saldırdığı ifade edildi.

Olaylar sırasında Celciliya beldesinde İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdüğü bilgisi verildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden çocuğun 16 yaşındaki Yusuf Kaabine olduğu aktarıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait koyunları ve araçları çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil beldesinde İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ait koyunları ve araçları çaldı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, gaspçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil beldesi çevresine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, Filistinlilere ait koyunları, traktörleri ve araçları çalan gaspçı İsraillilere koruma sağladı.

İsrail askerleri, mallarının çalınmasına karşı koymaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskın, gözaltı, silahlı saldırı ve aşırı güç kullanımını içeren operasyonlarında son dönemde artış yaşanırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarının da yoğunlaştığı belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.