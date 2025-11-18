Dolar
42.34
Euro
49.15
Altın
4,004.46
ETH/USDT
3,007.60
BTC/USDT
90,078.00
BIST 100
10,658.49
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 düşüşle 10.669,47 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazanarak 10.698,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,66 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.669,47 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,12 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,53 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek 10.800 ve 10.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

İlgili konular
