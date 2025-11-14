Dolar
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 düşüşle 10.604,89 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,91 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,94 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding endeksi oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışların sürmesiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.550 ve 10.500 puanın destek 10.700 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

