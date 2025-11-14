Dolar
42.33
Euro
49.29
Altın
4,164.17
ETH/USDT
3,215.80
BTC/USDT
97,690.00
BIST 100
10,584.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı

İnşaat üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 29,9 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks eylülde yıllık bazda yüzde 29,9 artış kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 31,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 23,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 30,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, eylülde aylık bazda ise yüzde 4,3 arttı.

Endeks, eylülde bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 4,5, bina dışı yapıların inşaatında 3,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 4,1 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kara para aklama soruşturmasındaki döviz bürosu İmamoğlu'nun 'emanetçi'si oldu" iddiası
Türkiye ve dünya gündemi
Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
Şehitlerimizi uğurluyoruz
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs Türk halkıyla kardeşliğimiz ve dayanışmamız ilelebet sürecek

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 oldu

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 oldu

İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı

Beylikdüzü Demir Country projesinin ruhsatı için 2015'te 8 milyon lira istendiği iddiası

İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor

İzmir'de tünel inşaatı nedeniyle evleri zarar gören mahalle sakinleri çözüm bekliyor
İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların zirvesinde

İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların zirvesinde
Türkiye'de geçen yıl 120 milyon ton atık oluştu

Türkiye'de geçen yıl 120 milyon ton atık oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet