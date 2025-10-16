Dolar
41.85
Euro
48.91
Altın
4,233.79
ETH/USDT
4,001.70
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
10,485.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
5G Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerin Sunulmasına İlişkin Yetkilendirme İhalesi, BTK'de yapılıyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 düşüşle 10.437,80 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,68 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.437,80 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,41 düştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,39 ile orman kağıt basım olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,01 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine ilişkin artan iyimserlik ve açıklanan güçlü bilançoların etkisiyle risk iştahı yükselirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yeniden tırmanabileceğine dair endişeler piyasalarda karışık bir seyre neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, konut satış istatistikler ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vatandaşlar en sık 182'yi aradı, en uzun 170 ile konuştu
SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede 1120 operasyonda 15,8 milyar liraya el konuldu
DMM, "İstanbul Boğazı'nda balık soykırımı yaşanıyor" iddiasını yalanladı
İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsada gözler son çeyrekte faiz indirim süreci ve enflasyon verilerinde olacak

SPK Başkanı Gönül: 14 şirketin halka arzını tamamladık

SPK Başkanı Gönül: 14 şirketin halka arzını tamamladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet