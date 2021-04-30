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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 1.399,44 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.04.2021
Borsa güne düşüşle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 1.399,44 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,30 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 1,13 artışla 1.401,52 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Bugün ayrıca, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.400 puanının üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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