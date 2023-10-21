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Ekonomi

Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı

Malatya'da borç parayla aldığı 30 koyunla hayvancılığa başlayan 54 yaşındaki Zahide Gültekin, hayvan sayısını 300'e çıkararak hem sevdiği işi yapıyor hem de geçimini sağlıyor.

Hatice Yetmen  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Borçla hayvancılığa başlayan kadın yetiştirici koyun sayısını 30'dan 300'e çıkardı Fotoğraf: Hatice Yetmen/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yaşayan Gültekin, küçük yaşlarda başladığı hayvancılıkla uğraşısını evlendikten sonra da sürdürdü.

Borçlanarak 30 koyun alan Gültekin, eşini de ikna ederek hayvancılığı gelir kapısına dönüştürdü.

15 yıl içinde hayvan sayısını 300'e çıkaran Gültekin, bunları 500'e yükseltmeyi hedefliyor.

Zahide Gültekin, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, evlendikten sonra da bu sevgisini mesleğe dönüştürdüğünü anlattı.

Gültekin, şöyle konuştu:

"Evlendikten sonra eşimi hayvancılık için ikna ettim. Eşim hayvancılık bilmiyordu, ısrar ettim. Bugün 300 koyunum var. Koyunları, kuzuları çoğaltarak hem borcumu ödedim hem de hayvanlarımın sayısı arttı. Hayvanlarımı daha da çoğaltmayı, 500'e çıkarmayı istiyorum. Kadın olarak hayvancılığı severek yapıyorum, devam etmek istiyorum."

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da hayvan yetiştiricilerinin zor şartlarda üretim yaptıklarını belirtti.

Gültekin'in örnek bir yetiştirici olduğunu anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin altyapı, hayvanların ıslahı, hayvan ve insan ihtiyaçları ile ilgili iyileştirme yapılırsa küçükbaş hayvancılık daha iyi noktalara gelir. Bakanlığa ve yerel yöneticilere, verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Eksiklerin giderilmesi için buraları gelip görelim ve çalışmalara destek verelim."

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