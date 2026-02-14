Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,070.00
BTC/USDT
69,375.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki Elif Yıldırım, kocasının verdiği karaciğer dokusunun nakliyle yaşama tutundu.

Yeter Erdine  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Tokat'ta yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yemek yiyemeyen, vücudunda şişkinlik olan Yıldırım, Tokat ve Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü.

Durumu ağırlaşan ve organ nakli gereken Yıldırım, Ankara'daki doktorlar tarafından Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne yönlendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genç kadına yapılan tahlillerde, acil organ naklinin gerektiği tespit edildi. Kadavradan organ bulunamayınca Yıldırım'a 12 yıllık eşi Ercan Yıldırım bağışçı oldu.

Yapılan tetkiklerde karaciğer dokusu uygun bulunan 35 yaşındaki Yıldırım'ın eşine verdiği doku, başarılı bir şekilde nakledildi.

İyileşen Yıldırım çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sağlıklı bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Eşimin kurtulması için elimden geleni yaptım"

Ercan Yıldırım, AA muhabirine, eşinin bir yıldır karaciğer sorunu nedeniyle sorun yaşadığını, Ankara'daki doktorların yönlendirmesiyle Malatya'ya geldiklerini anlattı.

Karaciğer dokusunun eşine uymasına sevindiğini dile getiren Yıldırım, "Eşimde şişkinlik vardı, yemek yiyemiyordu, biraz sıkıntıları vardı. Rahat hareket edemiyordu. Ben de tabii severek, isteyerek, eşimin kurtulması için elimden geleni yaptım. Hiç tereddüt etmedim. İnsan sevdiğine karaciğerini verir. Nakil gerçekleşti. Çok mutluyuz, bundan başka mutluluk olmaz. Eşimin önceki hali ile şimdiki halini düşününce çok şükür diyorum. Bazıları korkuyor, 'karaciğer veririm de sıkıntı olur mu?' diye düşünüyor. Doktorlarımızın yardımıyla biz bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

"Beni hayatta tuttu"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 3 ay boyunca tedavi olduğunu, ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan Elif Yıldırım ise şöyle konuştu:

"Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 20 gün yattım. Orada bana hocalarımız, 'Nakle kadar gelmişsin, karaciğerin siroza kadar gelmiş' dediler. Bizi Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne gönderdiler. Allah razı olsun hocalarımızdan, önerdiler, gönderdiler. Buraya geldik bütün tetkikler yapıldı. Kanlarımız alındı, filmlerimiz çekildi. Ondan sonra hocalarımız bize nakil yapılacak şartını sundu. Allah razı olsun eşimden, beni hayatta tuttu."

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Çapraz Nakil Sorumlusu ve Preop Hazırlık Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı da nakil operasyonunun başarılı geçtiğini, çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu, rutin kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdürü Balta: Barajlarımızda yüzde 42 seviyesinde bir doluluğa ulaşmış durumdayız
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Şaas ile görüştü
Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi
Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu

Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu

Minibüste başlayan aşk 19 yıl sonra huzurevinde yeniden nikahla taçlandı

Aşkın ritmi "tango"yla hayatlarını birleştirmeye adım atan mühendis çiftin ömürlük dansı

Sevgililer Günü'nde hediyeler STK'ler aracılığıyla iyiliğe dönüşüyor

Sevgililer Günü'nde hediyeler STK'ler aracılığıyla iyiliğe dönüşüyor
AJet'ten Sevgililer Günü kampanyası

AJet'ten Sevgililer Günü kampanyası

Kanser tedavisi gören eşe sürpriz "Sevgililer Günü" kutlaması

Kanser tedavisi gören eşe sürpriz "Sevgililer Günü" kutlaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet