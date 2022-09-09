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Ekonomi

Bolu'da Yeniçağa Gölü'ne 350 bin balık yavrusu salındı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "İnşallah iç sularda da yetiştirilen bu balıklar ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır." dedi.

Zafer Göder   | 09.09.2022
Bolu'da Yeniçağa Gölü'ne 350 bin balık yavrusu salındı

Bolu

Bolu'da üretilen 350 bin sazan balığı yavrusu Yeniçağa Gölü'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 350 bin yavru sazan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Batman Valisi Ekrem Canalp, Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, daire amirleri ve balıkçılar tarafından düzenlenen törenle suya salındı.

Böylece, Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan bu yıl içinde üretimi yapılan toplam 4 milyon balık yavrusu suyla buluşmuş oldu.

Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölköy'de üretimi yapılan balıkların Türkiye'nin birçok ilinde bulunan iç göllere salındığını söyledi.

Toplam 5 milyon balığın göllere bırakılacağını anlatan Tiryaki, "İnşallah iç sularda da yetiştirilen bu balıklar ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Hem olta balıkçılarına hem kooperatiflerimize hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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