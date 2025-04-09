Dolar
38.01
Euro
42.06
Altın
3,048.03
ETH/USDT
1,463.40
BTC/USDT
76,727.00
BIST 100
9,373.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BoE'den tarifelerin zayıf büyüme ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel büyümeyi baskılayabileceği ve enflasyonu artırabileceği uyarısında bulundu.

Nuran Erkul Kaya  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
BoE'den tarifelerin zayıf büyüme ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısı

Londra

BoE'nin marttaki para politikası toplantısına ilişkin yayımlanan, Mali Politika Komitesi Tutanaklarında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin ekonomi, enflasyon ve finansal piyasalara etkileri de değerlendirildi.

Tutanaklarda, söz konusu tarifelerin küresel ekonomik büyümeye yönelik risklerde önemli bir artışa neden olduğu ve büyüme görünümünün zayıfladığı uyarısı yer alırken, küresel enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin de arttığı belirtildi.

Tarifelerin finansal piyasa şoklarını kötüleştirme riski oluşturduğu kaydedilen tutanaklarda, "Artan küresel belirsizlik ve algılanan daha yüksek ekonomik riskler, işletmeler için finansman koşullarının sıkılaşmasına yol açabilir ve zaten durgun olan halka arz piyasasında yatırımcılar için çıkış fırsatlarını etkileyebilir. Ayrıca, bu kırılganlıklar yüksek borçlu İngiliz şirketlerine veya yatırımcı güvenine yönelik şokları artırabilir ve İngiltere'nin finansal istikrarını potansiyel olarak etkileyebilir." değerlendirmesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "karşılıklılık esaslı" gümrük tarifeleri kapsamında İngiltere'ye yüzde 10 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
Ege'nin güneyi için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 120 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 519 göçmenin yakalandığını bildirdi
Meteorolojiden Güneydoğu için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

BoE'den tarifelerin zayıf büyüme ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısı

BoE'den tarifelerin zayıf büyüme ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısı

İngiltere, elektrikli araç üreticilerine yönelik kurallarını yumuşattı

İtalya, ABD ile olası gümrük tarifeleri müzakerelerinde AB'yi destekliyor

Avrupa'da gaz fiyatları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa'da gaz fiyatları haftaya sert düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet