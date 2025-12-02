İngiltere Merkez Bankası, yapay zeka hisselerindeki yüksek değerlemelere karşı uyardı

Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri nedeniyle "keskin bir düzeltme" riski konusunda uyarıda bulundu.

Nuran Erkul Kaya  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Londra

​​​​​​​BoE'nin Finansal İstikrar Raporu'nda, İngiltere'nin finansal istikrarına yönelik risklerin arttığı belirtildi.

Özellikle yapay zeka şirketlerinin bu yılki değerlemelerinde görülen sıçramanın "keskin bir düzeltme riskini artırdığı" uyarısında bulunulan raporda, "Özellikle yapay zeka odaklı teknoloji şirketleri dahil olmak üzere pek çok riskli varlık değerlemesi kayda değer ölçüde yüksek kalmaya devam ediyor. Pek çok yapay zeka şirketinin hisse fiyatı önümüzdeki yıllara ilişkin beklenen kar artışlarıyla destekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İngiltere ekonomisini tehdit eden küresel risklerin de yüksek seviyede kalmaya devam ettiği kaydedilerek, jeopolitik gerilimler, ticaret ve finansal piyasalardaki bölünme ve tahvil piyasalarındaki baskılar bu riskler arasında gösterildi.

Açık bir ekonomi ve büyük bir finans merkezine sahip olması nedeniyle İngiltere'nin "küresel şoklara açık" olduğu belirtilen raporda, bu şokların birbirine bağlı çoklu kanallar üzerinden ülkeye yansıyabileceği vurgulandı.

Raporda, değişen demografik yapı ve jeopolitik riskler nedeniyle hükümetlerin dünya genelinde artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilerek, "Bu durum, gelecekteki şoklara yanıt verme kapasitelerini sınırlayabilir. Küresel ekonomik veya mali görünüme yönelik önemli şoklar gerçekleşirse, bunlar piyasa temelli finansmanda ve özellikle devlet tahvili piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonlar gibi mevcut kırılganlıklar tarafından daha da büyütülebilir." denildi.

