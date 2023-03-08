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Ekonomi

BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Dhingra yeni bir faiz artırımına karşı çıktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Swati Dhingra, ülkede politika faizinin sabit tutulması gerektiğini belirtti.

Gökhan Kurtaran  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Dhingra yeni bir faiz artırımına karşı çıktı

Londra

Merkezi Londra’da bulunan düşünce kuruluşu Resolution Foundation’da konuşan Dhingra, ülkede son aylarda artış eğilimde olan para politikası faizinin artık sabit tutulması gerektiğini belirterek, olası bir faiz artışının ülke ekonomisine zarar verebileceğini bildirdi.

Enflasyondaki artışın çalışanların gelirlerine yansıtıldığına ilişkin çok az işaretin görüldüğünü belirten Dhingra, "Enflasyon hedefinin üzerinde seyredilen bir buçuk yılın ardından, finansman maliyetlerini artırarak bir (faiz) artışı ticarette benzeri görülmemiş bir şok yaratabilir.” ifadelerini kullandı.

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 3,5’ten 4 seviyesine çıkarmasına ilişkin oylamada karşı oy kullanan Dhingra, bankanın gereğinden fazla parasal sıkılaştırma yapmış olmasından endişe ettiğini kaydetti.

Dhingra, ülke ekonomisinin zayıf olduğu bir dönemde borçlanma maliyetlerinin artırılmasının yüksek enerji fiyatları ve hayat pahalılığı karşısında zorlanan halka daha da zarar vereceğini belirtti.

Dhingra konuşmasında, “Son zamanlarda yapılan araştırmalar, para politikası sıkılaştırması ve enerji piyasasındaki aksaklıklarla ilişkili derin daralmaların kalıcı yara izi bırakıcı etkilerini, aşırı sıkılaştırmanın zararlı sonuçlarını göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefini muhafaza etmeye devam ediyor.

Ülkede enflasyon bu yılın ocak ayında yüzde 10,1 artış kaydetmişti.

İngiltere’de enflasyon geçen yılın ekim ayında yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası geçen ay politika faizinin 50 baz puan artırarak yüzde 4’e yükseltmiş, böylece politika faizi son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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