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Ekonomi

BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan halkının ekonomik acılarının dindirilmesi için ülkenin yurt dışındaki dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.03.2022
BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Cenevre

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Ziyareti sırasında Taliban yetkilileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler ve kamu çalışanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Bachelet, "Görüştüğüm herkes bana ülkenin durumunun aciliyetinden bahsetti. Afganistan'daki ekonomik ve insani krizden çıkış yolu bulunması için fiili yönetimle masaya oturulmasını talep ettiler." ifadelerini kullandı.

Bachelet, ülkede kadınlara yönelik adaletsizliğin sürdüğünü ve kadınların eğitim hakkına dair Taliban'ın vaatlerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Afganistan'a yönelik ekonomik yaptırımların halkta yol açtığı feci sonuçların bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Uluslararası camiaya şimdiye kadar atılan adımları ileri taşıyarak insanların gereksiz yere çektiği çileyi dindirmek için varlıkları serbest bırakma ve yaptırımları hafifletme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bachelet, Afganistan ekonomisine maddi destek verilmediği sürece milyonlarca vatandaşın ekonomik acılar çekmeyi sürdüreceği uyarısında bulundu.

ABD hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu 9,4 milyar dolarlık ulusal rezervlerini dondurmuştu.

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