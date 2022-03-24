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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, Ukrayna'daki savaş ve parasal sıkılaşmalar nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Ukrayna'daki savaş ve gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarının uyguladığı parasal sıkılaşmalar nedeniyle 2022 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,6'dan 2,6'ya indirdi.

Dilara Zengin Okay   | 24.03.2022
BM, Ukrayna'daki savaş ve parasal sıkılaşmalar nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Washington

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ticaret ve Kalkınma Raporu'nun mart sayısını yayımladı.

Ukrayna'daki savaş ve parasal sıkılaşmalar nedeniyle küresel büyüme beklentilerinde düşüşe gidildiği aktarılan raporda, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,6'dan yüzde 2,6'ya indirildiği bildirildi.

Rusya'da bu yıl derin resesyon beklentisi

Raporda, Rusya'nın bu yıl derin bir resesyon yaşamasının, Batı Avrupa ile Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde de büyümede önemli yavaşlamalar olmasının beklendiği kaydedildi.

Ukrayna'da devam eden savaşın, enflasyonist baskılar nedeniyle bazı gelişmekte olan ülkelerde 2021 sonlarında başlayan benzer adımların ardından gelişmiş ülkelerdeki parasal sıkılaşma eğilimini güçlendirebileceğine işaret edilen açıklamada, gelecek bütçelerde harcama kesintilerinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, "UNCTAD, zayıflayan küresel talep, uluslararası düzeyde yetersiz politika koordinasyonu ve salgın nedeniyle yükselen borç seviyelerinin bir araya gelmesiyle birlikte, bazı gelişmekte olan ülkeleri borçlarını ödeyememeye, resesyona ve durgunluk sarmalına itebilecek finansal şok dalgaları yaratacağından endişe ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Savaş enerji ve emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı

Kalıcı finansal piyasa aksaklıkları olmasa bile gelişmekte olan ekonomilerin büyüme üzerinde ciddi kısıtlamalarla karşılaşacağına işaret edilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin döviz kuru istikrarsızlığına, artan faiz oranlarına ve yükselen gıda ile yakıt fiyatlarına karşı savunmasız olduğu aktarıldı.

Raporda, savaşın uluslararası enerji ve birincil emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığına, hane halkı bütçelerini esnettiğine ve üretim maliyetlerini artırdığına dikkat çekilerek ticaretteki aksamaların ve yaptırımların etkilerinin uzun vadeli yatırımlar üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceği ifade edildi.

Savaşın önemli uluslararası pazarlarda yarattığı belirsizliklerin giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiği vurgulanan raporda, faiz oranlarının çok hızlı yükselmesi halinde yatırım ve büyümede daha keskin bir düşüş tehdidinin göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

ABD ve Avro bölgesi ekonomilerinin büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi

Ülkelerin ekonomik tahminlerine de yer verilen raporda, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 3'ten yüzde 2,4'e indirildiği aktarıldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisinin de yüzde 3,4'ten yüzde 1,7'ye düşürüldüğüne işaret edilen raporda, İngiltere ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 2,1'den yüzde 1,3'e düşürüldüğü kaydedildi.

Raporda, Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 5,7'den yüzde 4,8'e indirildiği belirtildi.

Söz konusu raporda, Ukrayna'da başlattığı savaşla ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 7,3 daralacağının öngörüldüğü bildirildi.

Türkiye ekonomisine ilişin tahminin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisinin yüzde 3,6'dan yüzde 2,5'e indirildiği kaydedildi.

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