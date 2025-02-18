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Ekonomi

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor

Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor.

Berfin Sidar Aşit, Şener Toktaş  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Bitlis'te rüzgar ve güneş enerjisi santrali sayısı artıyor Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Güneşli gün sayısı ve rüzgar potansiyelinin fazla olduğu Bitlis, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği iller arasında yer alıyor.

Devletin sunduğu desteklerden yararlanarak kent merkezi ile ilçelerde uygun olan alanlara rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuran yatırımcılar, çevre dostu enerji üretimiyle ekonomiye de katkı sunuyor.

Şu anda Dörtağaç köyü mevkisindeki 6 türbinden oluşan 32 megavat ve Rahva bölgesindeki tek türbinli 4,8 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali (RES) ile Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde toplam 42,5 megavat kapasiteli 5 güneş enerjisi santralinde (GES) üretilen enerji, nakil hatlarına aktarılıyor.

Kentin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçesinde toplam 9 GES ve Güroymak ilçesinde 8 türbinden oluşan RES'in kurulması için çalışmalar sürüyor.

"İlimizde bu yatırımlar gerçekleşmeye devam edecek"

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, AA muhabirine, ülkelerin kalkınması ve üretimin artmasında enerjinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de hem doğa ile barışık hem de sürdürülebilir olması açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji gibi alanlarda ciddi bir atılımın olduğunu belirten Karakaya, "Bu atılımın ilimize de yansımasından memnunuz. İlimizde çok önemli düzeyde rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli mevcut. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar tarafından bunların tespitleri yapılarak ona göre lisanslar veriliyor. İlimizde bu yatırımlar gerçekleşiyor, gerçekleşmeye de devam edecek." dedi.

İl merkezine bağlı Dörtağaç köyü mevkisinde 6 türbinden oluşan 32 megavat kapasiteli RES'in bulunduğunu ifade eden Karakaya, Güroymak'ta ise 8 türbinden oluşan 38,4 megavat kapasiteli RES'in yakın zamanda hizmete alınmasının planlandığını kaydetti.

"Potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalar yapıyoruz"

Adilcevaz ve Tatvan'da 42,5 megavat kapasiteli 5 GES'in bulunduğunu ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da yeni kurulacak 9 GES'in projeleri devam ediyor. Bunlara farklı yerlerdeki santraller de eklenince vatandaşımız ve sanayicimiz yenilenebilir ve doğa ile barışık enerji kaynaklarını daha da yoğun kullanılmaya başlayacaktır. Bunun önünü açmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. GES ve RES'lerin asıl katkısı, sanayiye daha hesaplı ve uygun rakamlarla enerji sağlayarak maliyetleri düşürmeleridir. Enerji maliyetlerinin düşmesi, üretimin, ihracatın ve istihdamın artmasına katkı sunacaktır. Ülkemizin enerji alanındaki açığını giderecek faaliyetlerin sonuna kadar destekçisi olacağız. İlimizde çok önemli bir rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışmalar yapıyoruz."

Santrallerde üretilen enerjinin trafolar kanalıyla nakil hatlarına aktarıldığını dile getiren Karakaya, trafo kapasite şartının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlendiğini ifade etti.

Yüksek kapasitede enerji üretimi yapmak isteyen yatırımcıların başvuruda bulunduğunu belirten Karakaya, "İlgili bakanlıklarımızın yönlendirmesiyle çalışıyoruz. Bu yıl da ilimizde önemli güneş ve rüzgar enerjisi santrali yatırımlarının gerçekleştiğini göreceğiz." dedi.

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