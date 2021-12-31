Dolar
13.16
Euro
14.89
Altın
1,817.53
ETH/USDT
3,697.80
BTC/USDT
46,911.00
BIST 100
1,867.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün de devam edeceğini duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 31.12.2021
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

İstanbul

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 20-30 Aralık döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı
Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı
İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yılın son gününde karışık seyrediyor

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın aralık ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Yurt dışında yerleşik kişiler 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler 569,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı