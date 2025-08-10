Dolar
Ekonomi

BIST 100 geçen ayki getirisiyle yatırımcısını sevindirdi

Temmuzda BIST 100 endeksi yüzde 10,63 nominal getiri performansıyla enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı.

Mertkan Oruç  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
BIST 100 geçen ayki getirisiyle yatırımcısını sevindirdi

Ankara

BIST 100 endeksi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getiri sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, borsadaki toparlanma süreci reel getiri oranlarına da yansıdı.

Haziranda 9 bin seviyelerinde işlem gören BIST 100 endeksi, geçen ay yükselişe geçti. Endeks, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirdiği temmuzda yeniden 10 bin seviyesini aştı, yakın zamanda da 11 bin düzeyini geride bıraktı.

Borsadaki bu yükselişe paralel olarak geçen ay enflasyondaki gerileme de sürdü. Enflasyon, temmuzda yüzde 33,5 ile son 44 ayın en düşük seviyesine indi.

BIST 100 endeksi, borsadaki yükseliş ve enflasyondaki düşüşle, mevduat faizi, altın ve dolar gibi diğer yatırım araçlarını geride bırakarak geçen ay en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, geçen ay yüzde 10,63 nominal getiri sağlarken, enflasyonu yüzde 8,4 oranında geride bıraktı. Böylece BIST 100 endeksi, 17 ay sonra yeniden yüzde 8'in üzerinde reel getirisiyle yatırımcısını sevindirdi.

BIST 100 endeksinin aylık olarak nominal getirileri ve TÜFE ile indirgendiğinde reel getiri oranları şöyle:

DönemNominal Getiri (Yüzde)Reel Getiri (Yüzde)DönemNominal Getiri (Yüzde)Reel Getiri (Yüzde)
Şubat (2024)13,848,91Kasım4,642,35
Mart-1,32-4,34Aralık7,116,02
Nisan6,883,59Ocak (2025)0,56-4,26
Mayıs8,995,44Şubat-2,15-4,32
Haziran-0,05-1,66Mart3,571,08
Temmuz4,170,91Nisan-7,44-10,14
Ağustos-8,56-10,76Mayıs-0,02-1,53
Eylül-1,46-4,30Haziran0,25-1,10
Ekim-9,66-12,19Temmuz10,638,40
