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Ekonomi

BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.10.2022
BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından BES'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Bireysel tasarrufların özendirilmesinin, tüm ülkelerde sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimiyle çok daha önemli bir hal aldığına işaret eden Nebati, orta vadede kayda değer bir reel getiri imkanı sunan BES'in, katılımcıların tasarruflarını artırarak geleceklerini garanti altına almalarını sağladığını bildirdi.

Nebati, sisteme yönelik yeniliklerin katkısına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"18 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin birikim yapabilmesini sağlayan yeni düzenleme ile BES büyük bir talep gördü ve 1 yıl gibi kısa sürede yaklaşık 500 bin çocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu, 2 milyar liralık fon birikimine ulaşıldı."

"En cömert teşviklerden biri haline geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle bu yılın ocak ayında yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilen devlet katkı oranı ile BES'in, dünyadaki benzer emeklilik sistemleriyle kıyaslandığında devlet olarak sağlanan en cömert teşviklerden biri haline geldiğini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"18 yaş altı çocuk ve gençlerimize BES'e giriş imkanı getirilmesi, devlet katkısı oranının artırılması ve sistemin sağladığı reel getiri sonucunda, vatandaşlarımızın BES'e olan ilgisi artarak sürüyor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarıyla BES'te yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımızın gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurmuş olduğumuz BES, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağlamakta. Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız."

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