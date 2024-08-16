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Ekonomi

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 22,7 azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 azalış gösterdi.

Serhat Tutak  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 22,7 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde yıllık bazda belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22,7, daire sayısı yüzde 28,9 ve yüz ölçümü yüzde 30,9 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 27,1 milyon metrekare olurken bunun 14,6 milyon metrekaresinin konut, 6,9 milyon metrekaresinin konut dışı ve 5,6 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay, 18 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,2 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 14,7, daire sayısı yüzde 23,5 ve yüz ölçümü yüzde 14,7 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 18,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 9,3 milyon metrekaresini konut, 5,2 milyon metrekaresini konut dışı ve 3,6 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 11,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,8 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

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