Ekonomi

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Belçikalı iş insanlarından oluşan ticaret heyetinin mayıs ayında Türkiye'de gerçekleştireceği temaslar öncesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Doğukan Gürel  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Ankara

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlık edeceği ve Belçikalı iş insanlarından oluşan ticaret heyetinin mayıs ayında Türkiye'de gerçekleştireceği temaslar öncesinde ATO Başkanı Baran'a makamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, buradaki konuşmasında, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde Belçika'da yaşayan Türklerin çok büyük rolü olduğunu belirtti. Baran, Türk kökenli girişimcilerin Belçika'da kurduğu işletmelerin bu ülkenin ekonomisine katkı sağladıklarını ve iki ülke arasında doğal bir köprü oluşturduklarını ifade etti.

Belçika'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortakları arasında yer aldığını vurgulayan Baran, "2024 yılında, 4,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, toplam ticaret hacmimiz 8,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer aldı. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Baran, Belçika'nın Türkiye'ye en çok yatırım yapan 8. ülke olduğuna dikkati çekerek, 2002'den bu yana söz konusu ülkeden Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırım tutarının 10 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

Büyükelçi Van de Velde'nin Ankara'ya duyduğu ilgi ve sevgisini anlattığı videoyu izlediğini de aktaran Baran, "Büyükelçi'nin Ankara'ya olan ilgisini görmek bizi son derece memnun etti. Bundan sonraki süreçte kendisinin de Ankara'yı dünyada en iyi şekilde anlatacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye önemli bir ülke"

Van de Velde de Ankara'da bulunmanın kenti ve ekonomisini yakından tanımak açısından önemine işaret ederek, "Türkiye önemli bir ülke ve Ankara, Türkiye'nin ekonomik açıdan ikinci büyük odak noktası. Ankara'nın potansiyelini yakından görmek ve öncelikleri anlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayında gerçekleştirilecek ziyarete dair hazırlıkların sürdürüldüğüne değinen Van de Velde, ziyarette havacılık, uzay, savunma ve enerji sektörlerine odaklanılacağını, ASELSAN, TÜRKSAT gibi kurumlarla temaslarda bulunulacağını ifade etti.

Belçika'nın offshore rüzgar enerjisi ve enerji altyapısı konusundaki deneyimini vurgulayan Van de Velde, enerji, sağlık ve ilaç sektörlerinde de işbirliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini kaydetti.

