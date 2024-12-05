BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.
İstanbul
BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bugün 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.