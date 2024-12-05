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Ekonomi

BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Gökhan Yıldız  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
BDDK'den enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin açıklama

İstanbul

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, bugün 11021 sayılı karar uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verildiğini bildirdi.

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