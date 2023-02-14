Dolar
18.85
Euro
20.27
Altın
1,855.19
ETH/USDT
1,565.00
BTC/USDT
22,216.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cebrail Mahallesi’ndeki Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

BDDK, payları borsada işlem gören halka açık bankaların, 6 Şubat 2023'ten 1 Ocak 2024'e kadar geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.02.2023
BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

İstanbul

BDDK, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremler nedeniyle alınan ilave kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıkları, deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından uygulanmayacak.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları da depremlerden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından geçerli olmayacak.

Öte yandan, payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten itibaren olmak üzere 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı
Gönüllü mimar ve işçiler depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyor
Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
Erzincan'a gelen depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmesine başlandı

Benzer haberler

SPK, olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçmek için bazı kararlar aldı

SPK, olası yatırımcı mağduriyetlerinin önüne geçmek için bazı kararlar aldı

BDDK'dan bankaların hisse geri alımlarını kolaylaştırıcı adım

BDDK Başkanı Akben: Tüm kurumlarla iş birliği içinde bu felaketin de üstesinden gelmek için elimizden geleni yapacağız

Borsa İstanbul'dan piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru

Borsa İstanbul'dan piyasa işleyiş esaslarında yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru
Bankacılık sektörü depremlerden etkilenen şubeler için tam teyakkuzda

Bankacılık sektörü depremlerden etkilenen şubeler için tam teyakkuzda
BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırıldı

BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet