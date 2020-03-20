BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda tavsiye kararı aldı

BDDK finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye kararı aldı.
BDDK'nın aldığı tavsiye kararları:
- Kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik talepleri hızlıca karşılanmalı.
- Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma gibi uygulamalardan özenle kaçınılmalı.
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