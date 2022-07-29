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Ekonomi

BDDK, Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Denizbank'ın Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi.

Murat Aslan   | 29.07.2022
BDDK, Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi

İstanbul

BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BDDK, Denizbank tarafından Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesine karar verdi.

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