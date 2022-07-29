BDDK, Denizbank'ın Denizbank AG'ye danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Denizbank'ın Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermesine onay verdi.
İstanbul
BDDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, BDDK, Denizbank tarafından Denizbank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti verilmesine karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.