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Ekonomi

BCF1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi gelecek hafta yapılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) Naksan Plastik ve Royal Halı'nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen BCF1 adlı tesisin satış ihalesi gelecek hafta yapılacak.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 23.06.2022
BCF1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesi gelecek hafta yapılacak

İstanbul

Fon'dan yapılan açıklamaya göre, TMSF, mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirildiği, Naksan Plastik ve Royal Halı'nın mülkiyetinde bulunan ve halı ipliği üretilen "BCF1" adlı tesisin ihaleyle satışına karar verdi. Söz konusu BCF1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam 28 bin metrekare büyüklüğündeki 3 parselde üretime devam eden fabrikanın bina ve arsası ile fabrikada yer alan makine, ekipman, demirbaşlar ve sözleşmeleri bir paket olarak 120 milyon 500 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak 156 personelle faaliyetlerini sürdüren tesis, yıllık 18 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapılan tesisin 2022 yılı sonunda toplam cirosunun yüzde 45'inin ihracat gelirlerinden elde edilmesi bekleniyor.

Ticari iktisadi bütünlük yöntemiyle satılacak

Bu arada, TMSF, Bankacılık Kanunu'nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak BCF1 adlı tesisi, ticari iktisadi bütünlük oluşturarak satışa çıkardı. Kurum, 2005 yılından beri yüzlerce ihaleyi bu şekilde gerçekleştirdi ve yatırımcılar bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı.

Kısaca "TİB satışı" olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde şirketlerin hisseleri değil, kıymetli varlıkları paket olarak satılıyor ve ihaleyi kazanan yatırımcı, geçmiş dönemden kaynaklanabilecek borçlardan sorumlu tutulamıyor.

TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında 28 Haziran Salı günü saat 14.30’da yapılacak ihaleye, en son teklifler 27 Haziran Pazartesi günü saat 16.00'a kadar verilebilecek.

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