Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.
Ankara
SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
22 iş kolluna ait asgari işçilik oranlarının yeniden belirlendiği tebliğde, 872 farklı iş yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.