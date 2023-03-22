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Ekonomi

Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), asgari işçilik oranlarına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

Özcan Yıldırım  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Bazı iş kollarında asgari işçilik oranları yeniden belirlendi

Ankara

SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 iş kolluna ait asgari işçilik oranlarının yeniden belirlendiği tebliğde, 872 farklı iş yer aldı.

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