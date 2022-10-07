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Ekonomi

Bazı elektronik cihazların enerji etiketlemelerine ilişkin düzenlemeye gidildi

Bulaşık makinesi, buzdolabı, bilgisayarların da aralarında olduğu bazı elektronik ürünlerin kullanım sırasında harcadığı enerji ve diğer temel kaynak tüketimleri konusunda teknik regülasyon güncellemeleri zorunlu uygulamaya alındı.

Erhan Cihan Ünal   | 07.10.2022
Bazı elektronik cihazların enerji etiketlemelerine ilişkin düzenlemeye gidildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik düzenlemeleri içeren tebliğ değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası mevzuat dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmaları sayesinde, elektrik-elektronik sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek ürünlerin yüksek güvenlik seviyesinde olması, çevreye duyarlı ve enerji tüketimi bakımından verimliliği sağlanırken bu sayede vatandaşların can ve mal güvenliği ile enerji tüketimi bakımından verimli ürünleri satın alabilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, bulaşık makinesi, çamaşır ve kurutma makineleri, soğutma cihazları, buzdolapları, bilgisayarlar gibi ürünlerin kullanım sırasında harcadığı enerji ve diğer temel kaynak tüketimleri konusunda nihai kullanıcıların bilgilendirilmesi ve bu şekilde daha verimli ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacıyla AB'de yayımlanan teknik regülasyon güncellemeleri Türkiye'nin hukuk sistemine aktarılarak zorunlu uygulamaya alındı. Bununla birlikte, mevcut mevzuatta yer alan birtakım teknik hataların da giderilmesi amaçlandı.

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