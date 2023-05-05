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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Ekonomi

Baykar'dan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın alımına ilişkin açıklama

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada bulundu.

Tolga Yanık  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Baykar'dan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın alımına ilişkin açıklama

İstanbul

Baykar'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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