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Ekonomi, Savunma sanayisi

Baykar, Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasına girdi. Tüm projelerimizi tamamen öz kaynaklarımızla yürüttük." dedi.

Tolga Yanık  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Baykar, Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri oldu Fotoğraf: Gökhan Yıldız/AA

İstanbul

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri olduğunu belirterek, "Son 3 yıldır savunma ve havacılık sektöründe açık ara ihracat lideriyiz. Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasına girdi." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ev sahipliğindeki "İhracatın Şampiyonları" ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Savunma ve havacılık sanayi sektöründe ihracat şampiyonu olan Baykar, Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından da biri oldu. Baykar'ın ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haluk Bayraktar'a takdim edildi.

Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki açıklamasında, Baykar'ın Türkiye'nin en büyük 10 ihracatçı firmasından biri olduğunu, son 3 yıldır ise savunma ve havacılık sektöründe açık ara ihracat lideri olduklarını belirtti.

Yüksek teknolojiye sahip SİHA'lar alanında ise dünyanın en çok ülkesine ihracat gerçekleştiren firma olduklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye ihracat tarihinde ilk kez bir savunma ve havacılık firması ilk 10 ihracatçı arasına girdi. Peki, İHA teknolojisi alanında bir girişim olarak yola çıkan Baykar, bu başarıya nasıl ulaştı? 2000'li yılların başında 6 kilogramlık bir uçak olan Bayraktar Mini İHA ile yola çıktık. 7 yıl boyunca AR-GE yatırımı yaptık. Bu 7 yılda bir kuruş dahi gelir kazanmadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm projelerimizi tamamen öz kaynaklarımızla yürüttük"

Bayraktar, bütün sermayelerini AR-GE faaliyetlerine harcadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak İHA'ların muharebe sahasında paradigma dönüşümü yaşatacağına ve geleceğin teknolojisi olacağına inanıyorduk. Yola çıktığımız bu serüvenin ülkemiz için bir kıvılcım etkisi oluşturacağına inanarak ekibimizle gece gündüz çalıştık. Adım adım çıktık merdivenleri. Araştırdık, milli ve özgün olarak geliştirdik, ürettik, envantere girişlerine ve milli İHA'larımızın dünyayı değiştirmelerine şahit olduk. Tek bir matkapla başlayan çalışmalarımız büyüdü. Bugün 4 bin 500 kişilik büyük bir aile haline geldik. Tüm projelerimizi tamamen öz kaynaklarımızla yürüttük. Sadece tek bir ürün olan Bayraktar TB2 SİHA ile ihracat lideri olduk. Şimdi Bayraktar AKINCI için de ihracat anlaşmaları yapıyoruz. Şimdiye kadar 34 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Savunma ve havacılık alanında dünyanın en büyük 100 firmasından biri haline geldik. Mutluyuz ve gururluyuz. Bu gurur aynı zamanda desteğini hep hissettiğimiz milletimize ait. Milletimize ve insanlığa faydalı olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sırada asırlara sığmayan rüyamız ve hedefimiz Bayraktar KIZILELMA var."

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