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Ekonomi

Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni av sezonunda palamut, lüfer, istavrit ve çinekop yakalamak için ağlarını bu geceden itibaren sulara bırakacak.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 31.08.2022
Batı Karadeniz'de balıkçılar yeni sezondan umutlu Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Akçakoca'da tekne ve ağlarını onararak yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

Bu gece sona erecek av yasağının ardından ağlarını sulara bırakacak balıkçılar, bölgede etkili olan fırtınanın bir an önce dinmesini bekliyor.

Balıkçılara güzel sezon dileyen Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Şu anda palamut, istavrit, çinekop ve lüferde beklentinin iyi olduğunu aktaran Karakaş, "Havalar iyi olduğu sürece sezonun güzel olacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını bekliyoruz. Bu sene bol ve bereketli sezon olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Bu sene öyle bir durum düşünmüyoruz çünkü görüntüler gerçekten iyi ve denizin durumu çok çok iyi görünüyor." dedi.

Balıkçı Uğur Akmermer ise hava müsaade ederse gece denize açılacaklarını belirterek, bu sezon yüksek beklenti içerisinde olduklarını kaydetti.

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