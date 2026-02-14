Dolar
Ekonomi

Batı Akdenizli ihracatçılar bu yıl için URGE rotasını oluşturdu

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) bünyesindeki ihracatçılar, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Malezya, Singapur ve İsveç'e ticari heyet ziyareti gerçekleştirecek.

Hatice Özdemir Tosun  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Batı Akdenizli ihracatçılar bu yıl için URGE rotasını oluşturdu Fotoğraf: Rabia Sapmaz/AA

Antalya

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, birlik olarak 25 sektörde faaliyet gösteren ihracatçılara hizmet verdiklerini söyledi.

Hem bölgenin hem de firmaların ihracatını artırmak için Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (URGE) kapsamında yurt dışında ticari heyet ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bu doğrultuda 2024'te 18, geçen yıl da 15 ülkeye gittiklerini bildirdi.

Bu çalışmaların ihracat rakamlarına olumlu şekilde yansıdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Hemen hemen 200 bin kilometreye varan seyahatler gerçekleştirdik. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş topluyoruz. 2025'te tarihi bir rekor kırıp 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracat yaptık." dedi.

Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4'lük bir artış gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu rakamın kendilerini mutlu ettiğini ancak artık çift haneli büyüme hedeflediklerini kaydetti.

İlk yarıda 5 ülkeye gidilecek

Başkan Çavuşoğlu, bu yıl için daha umutlu olduklarının altını çizdi.

1 Ocak-10 Şubat tarihleri arasındaki ihracat rakamının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttığını belirten Çavuşoğlu, bu artışın daha da yükseleceğine inandıklarını ifade etti.

Bu yıl da URGE projelerine devam edeceklerini bildiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk 6 ay için programımızı netleştirdik. Önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne mobilya sektörüyle ilgili bir ziyaretimiz olacak. Daha sonra Fas, Malezya, Singapur ile İsveç'e yaş meyve ve sebze sektörleriyle devam edeceğiz. İkinci yarı için de yeniden bir değerlendirme yapacağız. Tahminen 10 ülke hedefliyoruz. URGE'nin dışında 11-12 civarında da fuara katılacağız."

Geçen yıl hiç ihracat yapılmayan ülkelere de ulaşarak, bölgenin ürünlerini gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, bu yıl da bu ülkelerdeki ihracatı daha da artırmak istediklerini vurguladı.

