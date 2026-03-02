Dolar
43.96
Euro
51.54
Altın
5,402.40
ETH/USDT
1,940.00
BTC/USDT
65,781.00
BIST 100
13,415.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail’den gelecek füze saldırıları bekleniyor. Dahiye bölgesinden yayındayız. İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız.
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

Türk bankacılık sektörünün net karı, ocakta 87 milyar 249 milyon liraya ulaştı.

Mahmut Çil  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ocak ayında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48 trilyon 574 milyar 239 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 1 trilyon 627 milyar 441 milyon lira arttı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, ocak ayında 23 trilyon 646 milyar 98 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 53 milyar 126 milyon lira oldu.

Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 3,5, krediler toplamı yüzde 2,2, menkul değerler toplamı yüzde 0,6 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,57 oldu.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,2 artışla 27 trilyon 829 milyar 329 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı 2025 yılı sonuna göre yüzde 2,5 artışla 4 trilyon 260 milyar 173 milyon liraya ulaştı.

Bu dönemde sektörün dönem net karı 87 milyar 249 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,77 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet