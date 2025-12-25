Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,928.40
BTC/USDT
87,592.00
BIST 100
11,375.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Aralık ile biten haftada önceki haftaya göre 87 milyar 141 milyon 248 bin lira artışla 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liraya çıktı.

Mahmut Çil  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Aralık ile biten haftada yüzde 0,3 yükselişle 87 milyar 141 milyon 248 bin lira artarak 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liradan, 27 trilyon 759 milyar 82 milyon 428 bin liraya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artarak 15 trilyon 238 milyar 897 milyon 182 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,7 yükselişle 9 trilyon 171 milyar 784 milyon 432 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 252 milyar 815 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 215 milyar 270 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Aralık itibarıyla 479 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,4 azalışla 5 trilyon 473 milyar 846 milyon 306 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 668 milyar 705 milyon 306 bin lirası konut, 49 milyar 978 milyon 923 bin lirası taşıt, 2 trilyon 111 milyar 197 milyon 972 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 643 milyar 964 milyon 213 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 19 Aralık ile biten haftada 117 milyar 987 milyon 438 bin lira artarak 21 trilyon 936 milyar 554 milyon 563 bin liraya yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deniz ve iç sulardan bu yıl 360 bin metrekare hayalet ağ temizlendi
Yurt genelinde sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek
Adalet Bakanı Tunç'tan "11. Yargı Paketi"ne ilişkin paylaşım
Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Bilal Erdoğan: Asıl mesele, kimliğimizin, kültürümüzün ihya edilerek yeni nesillere aktarılmasını başarmak

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Merkez bankaları "belirsizlik" yılını geride bıraktı

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 100,8 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 100,8 oldu
Kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi

Kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi
Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşüğünde

Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşüğünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet