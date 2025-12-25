Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,479.58
ETH/USDT
2,923.80
BTC/USDT
87,477.00
BIST 100
11,406.99
Ekonomi

Kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık ayında, geçen aya göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 oldu.

Ali Canberk Özbuğutu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Kapasite kullanım oranı Aralık'ta değişmedi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1799 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,2 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO da değişim göstermeyerek 74,4 olarak kaydedildi.


Güven endeksi aralıkta inşaat sektöründe azalırken hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde arttı

Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta 100,8 oldu

