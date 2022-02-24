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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 73 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 50 milyar 779 milyon lira artarak 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liraya çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 24.02.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 73 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Şubat itibarıyla 50 milyar 779 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liradan 5 trilyon 73 milyar 192 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 35 milyar 766 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 514 milyar 229 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 778 milyar liraya geriledi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Şubat itibarıyla 925 milyon lira azalarak 777 milyar 614 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 302 milyar 749 milyon lirası konut, 12 milyar 459 milyon lirası taşıt ve 462 milyar 406 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 714 milyon lira artarak 705 milyar 497 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 azalarak 213 milyar 196 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 88 milyar 242 milyon lirası taksitli, 124 milyar 954 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 755 milyon lira artarak 161 milyar 842 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 128 milyar 543 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 908 milyon lira artışla 980 milyar 999 milyon liraua çıktı.

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