Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 348 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 401 milyar 821 milyon lira artarak 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liraya yükseldi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Aralık itibarıyla 401 milyar 821 milyon lira arttı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 946 milyar 66 milyon liradan 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 658 milyar 998 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 12,1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 93 milyar 557 milyon lira oldu.
Taksitli ticari krediler 756,5 milyar liraya ulaştı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Aralık itibarıyla 3 milyar 695 milyon lira artarak 768 milyar 275 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 295 milyar 829 milyon lirası konut, 13 milyar 337 milyon lirası taşıt ve 459 milyar 109 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 48 milyar 177 milyon lira artarak 756 milyar 456 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,5 azalarak 197 milyar 911 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 84 milyar 353 milyon lirası taksitli, 113 milyar 558 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 4 milyar 103 milyon lira artarak 164 milyar 822 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 125 milyar 985 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 13 milyar 632 milyon lira artarak 886 milyar 461 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 418,3 milyar lira artarak 5 trilyon 998,7 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 17 Aralık ile biten haftada 418 milyar 258 milyon 805 bin lira artarak 5 trilyon 998 milyar 683 milyon 687 bin liraya çıktı.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,14 azalışla 1 trilyon 874 milyar 118 milyon 4 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 13,42 yükselişle 3 trilyon 904 milyar 476 milyon 687 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 264 milyar 458 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 791 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 17 Aralık itibarıyla 5 milyar 432 milyon dolarlık artış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,48 artarak 728 milyar 606 milyon 963 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 6,10 artışla 687 milyar 518 milyon 527 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,55 yükselişle 288 milyar 203 milyon 874 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 270 milyar 340 milyon 222 bin lirası konut, 8 milyar 738 milyon 819 bin lirası taşıt ve 449 milyar 527 milyon 922 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Aralık ile biten haftada 368 milyar 431 milyon 612 bin lira artarak 5 trilyon 127 milyar 476 milyon 838 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,65 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.