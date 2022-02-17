Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 22 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 760 milyon lira artarak 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liraya çıktı.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Şubat itibarıyla 21 milyar 760 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 653 milyon liradan 5 trilyon 22 milyar 413 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 66 milyar 831 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 478 milyar 464 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 779 milyar liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Şubat itibarıyla 856 milyon lira artarak 778 milyar 539 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 302 milyar 271 milyon lirası konut, 12 milyar 567 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 701 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 91 milyon lira düşerek 703 milyar 783 milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,3 artarak 215 milyar 197 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 826 milyon lirası taksitli, 127 milyar 371 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 225 milyon lira azalarak 161 milyar 87 milyon liraya düştü . Söz konusu takipteki alacakların 128 milyar 177 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 442 milyon lira artarak 972 milyar 92 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından da haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Şubat ile biten haftada 73 milyar 169 milyon 720 bin lira artarak 5 trilyon 664 milyar 366 milyon 191 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 4,96 artışla 2 trilyon 166 milyar 209 milyon 965 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,01 azalışla 3 trilyon 273 milyar 415 milyon 648 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 250 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 223 milyar 49 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Şubat itibarıyla 2 milyar 126 milyon dolarlık azalış görüldü.
Taksitli ticari kredi miktarı azaldı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,25 artarak 737 milyar 904 milyon 409 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,09 azalışla 641 milyar 991 milyon 137 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,69 yükselişle 309 milyar 871 milyon 617 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 276 milyar 148 milyon 27 bin lirası konut, 8 milyar 183 milyon 526 bin lirası taşıt ve 453 milyar 572 milyon 856 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Şubat ile biten haftada 23 milyar 562 milyon 503 bin lira artarak 4 trilyon 846 milyar 141 milyon 664 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,06 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.