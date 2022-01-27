Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 938 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 921 milyon lira azalarak 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liraya düştü.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Ocak itibarıyla 21 milyar 921 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 960 milyar 253 milyon liradan 4 trilyon 938 milyar 332 milyon liraya geriledi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 26 milyar 72 milyon lira düştü. Söz konusu haftada yüzde 0,5 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 414 milyar 934 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 774,3 milyar liraya indi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Ocak itibarıyla 3 milyar 508 milyon lira azalarak 774 milyar 335 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 300 milyar 63 milyon lirası konut, 12 milyar 774 milyon lirası taşıt ve 461 milyar 499 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 292 milyon lira azalarak 699 milyar 317 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 gerileyerek 205 milyar 865 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 82 milyon lirası taksitli, 119 milyar 784 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira azalarak 160 milyar 485 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 126 milyar 963 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyar 107 milyon lira artarak 952 milyar 691 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 21 Ocak ile biten haftada 25 milyar 808 milyon 915 bin lira azalarak 5 trilyon 590 milyar 362 milyon 214 bin liraya indi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,56 artışla 2 trilyon 1 milyar 797 milyon 760 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,54 azalışla 3 trilyon 375 milyar 830 milyon 828 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 259 milyar 534 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 277 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 21 Ocak itibarıyla 1 milyar 510 milyon dolarlık azalış görüldü.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,47 azalarak 734 milyar 130 milyon 638 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,70 azalışla 639 milyar 292 milyon 215 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,23 düşüşle 297 milyar 321 milyon 548 bin liraya geriledi.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274 milyar 129 milyon 408 bin lirası konut, 8 milyar 335 milyon 541 bin lirası taşıt ve 451 milyar 665 milyon 689 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Ocak ile biten haftada 19 milyar 34 milyon 412 bin lira azalarak 4 trilyon 760 milyar 581 milyon 131 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,30 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.