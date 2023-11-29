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Ekonomi

Bakan Yumaklı: Ankara'mızın gözbebeği ürünü Ayaş domatesi, uluslararası alanda daha tanınır hale gelecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayaş domatesinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, "Ankara'mızın gözbebeği ürünü Ayaş domatesi, uluslararası alanda daha tanınır hale gelecek." ifadesini kullandı.

Mustafa Çalkaya  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Bakan Yumaklı: Ankara'mızın gözbebeği ürünü Ayaş domatesi, uluslararası alanda daha tanınır hale gelecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayaş domatesi, Bakanlık ile paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucu AB'den coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.

Ayaş domatesi, 1960'lı yıllardan beri Ankara'da yetiştiriliyor.

Bu ürün, Türkiye'nin, AB'nin tescillediği 15'inci, Ankara'nın ise ilk coğrafi işaretli ürünü olma özelliğini taşıyor.

İri yapılı ve oldukça etli olan Ayaş domatesi, genellikle 250-300 gram ağırlığını buluyor. Donuk pembe-kırmızı renk tonuna sahip domates ikiye ayrıldığında, meyve etinde kırağı şeklindeki beyazlık yer alıyor. Ayaş domatesi, asit oranının yüksek olması nedeniyle hafif tuzlu ve limonsu aromaya sahip.

Yeni tesciller bekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, coğrafi işaret almanın, ürünlere değer kattığına işaret ederek, "Ankara'mızın gözbebeği ürünü Ayaş domatesi, uluslararası alanda daha tanınır hale gelecek." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Maraş tarhanası, Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı olmak üzere 6 ürünün tescil almasını beklediklerini bildirdi.

AB'den coğrafi işaret tescili bekleyen ürün sayısının 40 olduğunu aktaran Yumaklı, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için paydaş kurumlarla yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti.


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