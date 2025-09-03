Dolar
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankasından sabit kripto para uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB) sabit kripto paralara yönelik riskleri azaltmak için kurallarındaki boşlukları gidermesi gerektiğini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Avrupa Merkez Bankasından sabit kripto para uyarısı

Brüksel

Lagarde, Frankfurt'ta gerçekleştirilen Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB) 9. Yıllık Konferansı'nın açılışında konuştu.

Finansal sistemin hızla değiştiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Lagarde, jeopolitik parçalanma, iklim değişikliği ve hızlı dijital dönüşümün finans sektörünü yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Lagarde, "Geçmişte Avrupa'nın finansal sistemi bankaların hakimiyetindeyken, riskleri tespit etmek genellikle bankaların bilançolarını dikkatlice okumak anlamına geliyordu. Bu dünya değişti. Avrupa'nın banka dışı finans sektörü hızla büyüdü." dedi.

Banka faaliyetlerinin, yeni kuruluşlar ve fintech platformları gibi yeni katılımcılarla giderek daha fazla iç içe bir hal aldığını anlatan Lagarde, "Bankalar ile banka dışı finans kuruluşları arasındaki çizgi belirsizleşti." ifadesini kullandı.

Lagarde, sabit (stabil) kripto paraların bir referans varlığa karşı istikrarlı değer sağlama vaadiyle ihraç edildiğini, şimdilik kripto ekosistemi ile bir köprü ve kripto varlık ticaretini kolaylaştıran bir araç olarak kullanıldıklarını dile getirerek, bunların aynı zamanda bir değişim aracı olarak hizmet vermek gibi daha geleneksel işlevler üstlenmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu faaliyetlerin yeni görünebileceğini ancak denetleyici ve düzenleyici kurumlar açısından bilinen riskleri yeniden gündeme getirdiklerini söyleyen Lagarde, "En belirgini likidite riski. Riskli varlıklara yatırım yaparken yatırımcılara kısa vadede ve nominal değerde geri ödeme vadeden kurumların yarattığı zorlukları biliyoruz. Bu tür kuruluşlar, geri ödemeleri hızlı bir şekilde karşılamak için yeterli likiditeye sahip olduklarından emin olarak bir geri çekilme riskini azaltmalıdır. Bu nedenle ESRB, örneğin belirli türdeki para piyasası fonları konusunda alarm vermektedir." diye konuştu.

Lagarde, AB Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği ile sabit kripto paralar konusunda riski ele almanın amaçlandığını belirterek, "İlk olarak, sabit kripto para ihraç edenler, AB yatırımcılarının varlıklarını her zaman nominal değerde geri almalarına izin vermelidir. İkinci olarak, stabil kripto para ihraç edenler, banka mevduatlarında önemli miktarda rezerv bulundurmalıdır." dedi.

Sistemde bir AB kuruluşu ile AB dışı bir kuruluşun birlikte değiştirilebilir stabil kripto paralar ihraç ettiği çoklu ihraç planlarında bazı boşluklar olduğunu dile getiren Lagarde, bu durumlarda AB yönetmeliklerinin AB dışı ihraççıyı kapsamadığını söyledi.

Lagarde, "Tehlikelerin farkındayız ve bunları önlemek için bir kriz beklememize gerek yok. Bu nedenle şimdi somut adımlar atmalıyız. Avrupa mevzuatı, bu tür programların, diğer yargı bölgelerindeki sağlam eş değerlik rejimleri ve AB ile AB dışı kuruluşlar arasında varlık transferine ilişkin güvencelerle desteklenmedikçe AB'de faaliyet gösterememesini sağlamalıdır." dedi.

