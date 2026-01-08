AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Grönland'a ilişkin yapılan açıklamalar son derece endişe verici
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Grönland'a ilişkin yapılan açıklamalar son derece endişe verici." dedi.
Brüksel
Kallas, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'yle ortak basın toplantısında konuştu.
AB'nin ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesine ilişkin "yumuşak" tepki vermesine ilişkin bir soruya cevaben Kallas, çok hızlı bir şekilde AB ve 26 üye ülkenin konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladığını anımsattı.
Kallas, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin şart olduğuna, bu çerçevede şiddet kullanma hakkının sadece kendini korumak için ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla mümkün olacağına işaret etti.
AB'nin ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi konusunda tutumunun net olduğuna dikkati çeken Kallas, bu konuyu Amerikalı mevkidaşlarıyla da görüştüklerini söyledi.
Kallas, "Grönland'a ilişkin yapılan açıklamalar son derece endişe verici." diyerek, ABD'nin esasen iyi bir müttefik olduğunu, bu konuya dair yaptığı açıklamaların dünya istikrarına katkı sağlamadığını ifade etti.
Uluslararası hukukun çok açık olduğunu kaydeden Kallas, küçük ülkeleri de sadece uluslararası hukuka saygı duyulmasının koruyacağını belirtti.
"Gazze'deki insani durumu meşru kılacak hiçbir şey yok"
Gazze hakkında da konuşan Kallas, burada durumun son derece ciddi olmaya devam ettiğini dile getirdi.
Kallas, "Gazze'deki insani durumu meşru kılacak hiçbir şey yok." diye konuştu.
AB'nin Gazze'deki iki misyonunu genişletmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kallas, bu çerçevede daha fazla Filistin polisine eğitim verilmesi için kapasitenin geliştirilmesi üzerinde durduklarını aktardı.
Lübnan'ın da tehlikeli bir noktada olduğuna işaret eden Kallas, AB'nin Lübnan'ın güvenlik güçlerinin nasıl kuvvetlendirileceğini gözden geçirdiğini bildirdi.
Kallas, Lübnan'ın bu tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunu, halihazırda tüm ülke genelinde devlet otoritesinin sağlanamadığını kaydetti.