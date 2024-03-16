Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yarın hizmete gireceğini bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak 3,1 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yarın hizmete gireceğini bildirdi.
Ankara
Uraloğlu, söz konusu hattın hizmete girecek olması dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bu projeyle Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede." ifadesini kullandı.
Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi istasyonlarından oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını 1,5 yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak." bilgisini verdi.
"Türkiye'de 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık"
Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler sağladık. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."
Bakan Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu, raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için önemli kent içi raylı sistem projelerini Bakanlık olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu Türk deniz ticaret filosunun yaptıkları yatırımlarla büyüdüğünü bildirdi
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada deniz ticaretinde Türkiye'nin geldiği noktaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin deniz ticaretinde büyüme kaydettiğine dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu ticaretin artırılması için önemli yatırımlar yaptıklarını ve bunların sonuçlarını almaya başladıklarını bildirdi.
Uraloğlu, 2021 yılında 31 milyon 283 bin dedveyt ton olan Türk sahipli deniz ticaret filo kapasitesinin, 2022 yılında yüzde 25 artışla 39 milyon 97 bin DWT'nin üzerine çıktığını belirtti.
"Dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaştık"
Uraloğlu, filonun 2023 yılında da hızla büyüme devam ettiğini, bir önceki yıla göre DWT bazında yüzde 25 daha arttığını aktardı.
Dünya sıralamasında Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2022 yılına göre iki basamak birden yükseldiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Böylelikle filo son 2 yılda yüzde 50'den fazla bir büyüme gerçekleştirdi. Hedefimiz olan dünyada ilk 10'da yer almaya bir adım daha yaklaştık. Gemi adedi bakımından ise 2021'de 1574 olan sayı, 2023 sonunda 2 bin 28'e çıktı. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton kapasite ile dünyada 17'nci sıradaydık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türk deniz ticaret filosu 5 katın üzerinde büyüdü ve 48,9 milyon dedveyt ton ile 12. sıraya yükseldi." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, Türk bayraklı filonun 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon DWT kapasiteye ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik bir artış gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakan Uraloğlu, 2023 yılına ilişkin verilerde filoda adet bazında 117 gemi ile "genel kargo gemisi"nin, dedveyt ton bazında ise 1 milyon 746 bin 881 ile "dökme yük gemisi"nin başı çektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.