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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Togg fabrikasına övgü: Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici." ifadelerini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Bakan Şimşek'ten Togg fabrikasına övgü: Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici

Ankara

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulunduğunu ifade ederek, "Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etmişti.

Teknoloji üssünün çok etkileyici olduğunu belirten Şimşek, "Yüzde 90 otomasyonla üretim yapılması gerçekten büyük başarı. Yüksek teknoloji barındıran, son derece verimli ve muazzam şekilde faaliyet gösteren büyük bir teknoloji üssü. Türkiye için büyük bir başarı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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