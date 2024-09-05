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Ekonomi

Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Önümüzdeki dönemde vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların ve indirimli oranların gözden geçirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Mertkan Oruç  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz

Ankara

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