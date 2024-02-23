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Ekonomi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirtti.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Bakan Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında alınan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Toplantıda Türkiye'ye ilişkin alınan karara işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır. Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

Şimşek, bugün gelinen aşamanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda, başta Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların yürüttüğü yoğun çalışmaların sonucu olduğuna işaret ederken, "Bu başarılı sonucun elde edilmesinde emeği geçen başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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