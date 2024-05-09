Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.
Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.