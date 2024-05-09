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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Washington’da “Amerikan - Türk İş Konseyi 39. Yıllık Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini, swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını bildirdi.

Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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