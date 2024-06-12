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Ekonomi

Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasıyla (AAYB) gelecek 3 yılı kapsayan ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattıklarını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Bakan Şimşek: Önümüzdeki 3 yılı kapsayan Asya Altyapı Yatırım Bankasının ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık

Ankara

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından AAYB Başkanı Jin Liqun'la görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu AAYB'nin Başkanı Jin'i Bakanlıkta ağırladığını aktaran Şimşek, Türkiye'nin kalkınma önceliklerine destek veren Bankanın, kurulduğu 2016'dan bu yana Türkiye'ye 4,5 milyar dolar finansman sağladığını ifade etti.

Şimşek, görüşmenin içeriğine ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmede, önümüzdeki 3 yılı kapsayan AAYB'nin ilk Ülke Programı hazırlıklarını başlattık. Güçlü ekonomi programımızla uluslararası finansal kuruluşların yatırım yaptığı önde gelen ülkelerden olmayı sürdüreceğiz."

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