Dolar
30.70
Euro
33.08
Altın
2,022.34
ETH/USDT
2,482.50
BTC/USDT
48,013.00
BIST 100
9,147.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, Pendik Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzının artırılacağını, yeni sosyal konut projeleri geliştirileceğini ve dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin artırılacağını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

TBMM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın kira artışlarına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.

2018'in Kasım ayında 475,07 olan "gerçek kira" endeksinin 2023'ün Kasım ayında 1888,02 değerine ulaştığını belirten Şimşek, 2018-2023 dönemindeki artış oranının yüzde 297,42 olduğunu aktardı.

Şimşek, 2023'ün Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oranının Ekim ayında yüzde 7,91'e, Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Orta vadede, enflasyonla mücadele ve kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek üzere konut arzı artırılacak, deprem kaynaklı konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi artırılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Türkiye'de elektronik seçim için ilk adım
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı

Bakan Şimşek'ten Türk Eximbank için üçüncü sermaye artırımı talimatı

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz

Bakan Şimşek: Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz
Bakan Şimşek: Merkez Bankası Başkanı Karahan'a ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tam

Bakan Şimşek: Merkez Bankası Başkanı Karahan'a ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tam
Bakan Şimşek: Ocak ayı dış ticaret verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü teyit ediyor

Bakan Şimşek: Ocak ayı dış ticaret verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü teyit ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet