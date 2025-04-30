Bakan Şimşek: 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk çeyreğine dair turizm verileriyle ilgili, "2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.
Küresel mal ticaretinde artan risklerin hizmet ihracatının önemini daha da artırdığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm gelirleri, cari dengedeki olumlu seyri destekliyor. 2025'te 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı öngörüyoruz."
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Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 30, 2025
İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu.
Turizm gelirleri cari dengedeki olumlu seyri destekliyor.
2025 yılında 64 milyar dolar… pic.twitter.com/lhiLdj3tXH