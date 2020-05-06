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Ekonomi

Bakan Pekcan: Yerel parayla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.05.2020
Bakan Pekcan: Yerel parayla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz Fotoğraf: Muhammed Yaylalı/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üye ülkelerinin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli." diye konuştu.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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